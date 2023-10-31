Beşiktaş’ta Ghezzal’ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi.
ANTALYASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Gaziantep FK ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyuncular ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Yarın izin yapacak siyah-beyazlılar, 2 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.