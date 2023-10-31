Beşiktaş’ta Ghezzal’ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

ANTALYASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Gaziantep FK ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyuncular ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Yarın izin yapacak siyah-beyazlılar, 2 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.