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Giriş Tarihi: 31.10.2023 23:01

İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi!

İHA
İsmail Kartal PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Galatasaray, Adana Demirspor, Pendikspor ve Beşiktaş "saha olayları", Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Pendikspor "çirkin ve kötü tezahüratı", Çaykur Rizespor ve Beşiktaş, açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareket", MKE Ankaragücü'nün Samsunspor maçı sonrası "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kayserispor Kulübü Antrenörü Oğuzhan Arslan'ın, Hatayspor maçında "hakareti" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle; Çaykur Rizespor Kulübü idarecisi Hasan Yavuz Bakır'ın müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" disipline gönderildi.

Pendikspor futbolcusu Erdem Canpolat'ın Fenerbahçe müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Pendikspor müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın Gaziantep FK müsabakası sonrası yaptığı açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

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İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi!
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