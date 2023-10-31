İsmail Kartal PFDK’ya sevk edildi!

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Galatasaray, Adana Demirspor, Pendikspor ve Beşiktaş "saha olayları", Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Pendikspor "çirkin ve kötü tezahüratı", Çaykur Rizespor ve Beşiktaş, açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareket", MKE Ankaragücü'nün Samsunspor maçı sonrası "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.