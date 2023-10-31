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Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:37

Manisa FK, sahasında Pazarspor'u 3-0 mağlup etti

Manisa FK, sahasında Pazarspor’u 3-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Manisa FK sahasında Pazarspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Manisa FK sahasında Pazarspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

9'uncu dakikada Pazarspor'da Göktuğ'un kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa yükselen Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Samet son anda çeldi.

18'inci dakikada Tabla, sol çaprazdan rakiplerini geçerek ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Altıpas içerisinde topa dokunan Muhammed Enes Kiprit, topu ağlara gönderdi: 1-0.

30'uncu dakikada Manisa FK farkı 2'ye çıkarttı. Mert'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Enes Kiprit, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

79'uncu dakikada Manisa FK bir gol daha buldu. Kerim'in kullandığı kornerde Domgjonas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

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Manisa FK, sahasında Pazarspor'u 3-0 mağlup etti
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