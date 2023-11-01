Dört dörtlük Hatayspor

üper Lig'e iyi başlayan ancak son iki karşılaşmasını kaybederek moral bozukluğu yaşayan Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü. Bordobeyazlılar, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 3. tur karşılaşmasında 2. Lig ekibi Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.48. dakikasında Strandberg,golünü atarken, 90+1'de de Chandrel Matondo neredeyse aynı bölgeden, aynı şekilde fileleri sarsarak skoru belirledi. Böylece 4. tur biletini Hatayspor aldı.