Dört dörtlük Hatayspor

Bordo-beyazlılar, Türkiye Kupası’nda 2. Lig ekibi Sarıyer’i Strandberg ve Matondo’nun golleriyle yendi. Volkan Demirel’in takımı, 4. tur biletini aldı
Süper Lig'e iyi başlayan ancak son iki karşılaşmasını kaybederek moral bozukluğu yaşayan Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü. Bordobeyazlılar, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 3. tur karşılaşmasında 2. Lig ekibi Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelenin 48. dakikasında Strandberg, ceza sahası dışından yerden sert vuruşla golünü atarken, 90+1'de de Chandrel Matondo neredeyse aynı bölgeden, aynı şekilde fileleri sarsarak skoru belirledi. Böylece 4. tur biletini Hatayspor aldı.