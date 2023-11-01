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Giriş Tarihi: 1.11.2023 15:46 Son Güncelleme: 1.11.2023 15:56

İstanbulspor, Kepez Spor'a yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti

İstanbulspor, Kepez Spor’a yenilerek Türkiye Kupası’na veda etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Kepez Spor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kepez Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında, Süper Lig ekibi İstanbulsor ile 3'üncü Lig ekibi Kepez Spor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor 38'inci dakikada Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kepez Spor bu gole 45+1'inci dakikada Yılmaz Basravi'nin penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarısı bu 1-1'lik eşitlikle sona erdi.İstanbulspor'da 59'uncu dakikada Imbula penaltı atışından faydalanamazken, 83'üncü dakikada Bartu Kırtaş gördüğü kırmızı kartla oyun dışına kaldı. Mücadelenin normal süresi de 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kepez Spor'da 100'üncü dakikada Ozan Can Dursun, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 116'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ozan Can Dursun skoru 3-1'e getirdi. İstanbulspor, 118'inci dakikada Mendy Mamadou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirdi ancak bu gol Süper Lig ekibine yeterli olmadı.

2 TARAFTARIYLA KUTLADI

İstanbulspor'u yenerek tur atlayan 3. Lig ekibi Kepezspor galibiyeti tribündeki "iki" taraftarıyla kutladı.

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İstanbulspor, Kepez Spor'a yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti
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