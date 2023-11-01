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Giriş Tarihi: 1.11.2023 11:40

Lucas Torreira ezber bozdu, aşkını ilan etti! Devrim Özkan da paylaşım yaptı

Lucas Torreira ezber bozdu, aşkını ilan etti! Devrim Özkan da paylaşım yaptı

Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum gününde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu. Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşkı resmileşti. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Devrim Özkan'a aşkını ilan etti.

Fanatik Galatasaraylı olarak Devim Özkan'ın adı bir süredir yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anılıyordu. Sarı- Kırmızılıların İstanbul'daki hiçbir maçını kaçırmayan güzel oyuncu, Torreira ile sık sık bir araya geliyordu.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira oyuncu Devrim Özkan’a aşkını haykırdı! ’Seni seviyorum’

Aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Özkan ve Torreira, en son Miami'de yakalanmıştı. Daha önce Torreira ile ilgili, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu, bu kez ezber bozdu.

Yaz aylarının çok iyi geçtiğini belirten güzel oyuncu, "Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de yakalandınız bu konu ile ne demek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek birlikte olduklarını dile getirdi. Özkan, bu yazın büyük bir bölümünü Miami'de geçirmişti.

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira da Devrim Özkan ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı. Uruguaylı yıldız, Devrim Özkan ile olan fotoğrafını "Seni seviyorum" notuyla paylaştı. Bu görüntü taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Lucas Torreira'nın bu sözlerinden kısa süre sonra ise ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından bu görseli paylaştı.

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Lucas Torreira ezber bozdu, aşkını ilan etti! Devrim Özkan da paylaşım yaptı
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