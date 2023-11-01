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Giriş Tarihi: 1.11.2023 09:22 Son Güncelleme: 1.11.2023 09:31

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan ve Cenk Tosun'un istediği para belli oldu

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan ve Cenk Tosun’un istediği para belli oldu

Sözleşme sorunları çözülmeyen Salih Uçan ve Cenk Tosun, Beşiktaş’ı Gaziantep önünde galibiyete taşıdı. İki yıldızın yönetimden 2 yıllık sözleşmenin yanı sıra talep ettiği ücret de ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun bitimi ile birlikte Cenk Tosun ile Salih Uçan'ın sözleşmelerinin uzatılması gündeme gelmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen konu çözüme kavuşamadı. İki futbolcu, Gaziantep karşısında takımı galibiyete taşırken performanslarıyla takdir topladı. İki maçlık sakatlığını atlatıp takımdaki yerini alan Salih ilk golü kaydetti, Aboubakar'ın yokluğunda santrfora dönen Cenk de 2. golü attı. Söz konusu oyuncuların sezon sonu bitecek sözleşmelerinin uzatılması konusu ise biraz ötelenmiş durumda.

TOSUN PAŞA 55, UÇAN 45 İSTİYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin iki kez görüşüp anlaşma sağlayamadığı futbolcularla yeni yönetim masaya oturacak. Cenk'in 55 milyon TL, Salih'in ise 45 milyon TL yıllık ücretin yanında 2 yıllık sözleşme beklentisi bulunuyor. Yaklaşık 2 ay önce yapılan son görüşmede iki futbolcunun isteğiyle yönetimin teklifi arasında fark olduğundan dolayı anlaşma sağlanamamıştı.

GÖZLER EMRE KOCADAĞ'DA
Bu arada Beşiktaş'ta 17 Aralık olarak açıklanan seçim tarihi, 3 Aralık'a çekilmişti. Siyah-beyazlı camia genel kurul için gün sayarken, kimlerin aday olacağı da merak ediliyor. Mevcut asbaşkan Emre Kocadağ'ın, birkaç gün içerisinde adaylığını resmen duyurması bekleniyor. Gaziantep FK maçı sonrası bir açıklama yapan Kocadağ, "Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Kara bulutların dağılması için kendime düşen neyse onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız" demişti.

GHEZZAL 2 HAFTA YOK
Öte yandan Gaziantep FK karşılaşmasının 32. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli ismin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan ve Cenk Tosun'un istediği para belli oldu
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