SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan ve Cenk Tosun’un istediği para belli oldu

GÖZLER EMRE KOCADAĞ'DA

Bu arada Beşiktaş'ta 17 Aralık olarak açıklanan seçim tarihi, 3 Aralık'a çekilmişti. Siyah-beyazlı camia genel kurul için gün sayarken, kimlerin aday olacağı da merak ediliyor. Mevcut asbaşkan Emre Kocadağ'ın, birkaç gün içerisinde adaylığını resmen duyurması bekleniyor. Gaziantep FK maçı sonrası bir açıklama yapan Kocadağ, "Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Kara bulutların dağılması için kendime düşen neyse onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız" demişti.