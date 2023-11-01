SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Gomis’i arıyor

Geçen sezon 77 gol atarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bu gollerin yüzde 18'i yedek oyunculardan gelmişti. Gomis başta olmak üzere kulübeden 14 golle skor katkısı alan teknik direktör Okan Buruk, sıkışan maçları kenardan çözmesini bilmişti.
Bu sezon ise ligde yedeklerden ilk golü Rize deplasmanında Sergio Oliveira kaydetti. İlk 9 haftada atılan 18 golün hepsi 11'de sahaya çıkan isimlerden geldi.
'Sen olsan bari' şarkısıyla özdeşleşen nöbetçi golcü Gomis'i arayan Galatasaray'da yedek forvetler Bakambu ve Halil Dervişoğlu güven vermiyor.
Beşiktaş derbisinde sakatlanan İcardi, son iki maça iğneyle çıktı ve takımını kritik virajda yalnız bırakmak istemedi. Kasımpaşa maçında İcardi'nin dinlendirilmesi gündemde ancak Bakambu ve Halil'in antrenman performansına göre karar verilecek.