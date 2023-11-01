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Giriş Tarihi: 1.11.2023 09:10 Son Güncelleme: 1.11.2023 09:32

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Gomis'i arıyor

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Gomis’i arıyor

Galatasaray, kulübesindeki hücumculardan istediği katkıyı alamıyor. Yeni sezonda yedek oyunculardan ilk golü Rize deplasmanında Oliveira ile bulan Cimbom, ‘Sen Olsan Bari’ şarkısıyla özdeşleşen Bafetimbi Gomis’i fazlasıyla arıyor.

Geçen sezon 77 gol atarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bu gollerin yüzde 18'i yedek oyunculardan gelmişti. Gomis başta olmak üzere kulübeden 14 golle skor katkısı alan teknik direktör Okan Buruk, sıkışan maçları kenardan çözmesini bilmişti.

Bu sezon ise ligde yedeklerden ilk golü Rize deplasmanında Sergio Oliveira kaydetti. İlk 9 haftada atılan 18 golün hepsi 11'de sahaya çıkan isimlerden geldi.

'Sen olsan bari' şarkısıyla özdeşleşen nöbetçi golcü Gomis'i arayan Galatasaray'da yedek forvetler Bakambu ve Halil Dervişoğlu güven vermiyor.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan İcardi, son iki maça iğneyle çıktı ve takımını kritik virajda yalnız bırakmak istemedi. Kasımpaşa maçında İcardi'nin dinlendirilmesi gündemde ancak Bakambu ve Halil'in antrenman performansına göre karar verilecek.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Gomis'i arıyor
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