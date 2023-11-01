SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Gomis’i arıyor

Geçen sezon 77 gol atarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bu gollerin yüzde 18'i yedek oyunculardan gelmişti. Gomis başta olmak üzere kulübeden 14 golle skor katkısı alan teknik direktör Okan Buruk, sıkışan maçları kenardan çözmesini bilmişti.

Bu sezon ise ligde yedeklerden ilk golü Rize deplasmanında Sergio Oliveira kaydetti. İlk 9 haftada atılan 18 golün hepsi 11'de sahaya çıkan isimlerden geldi.