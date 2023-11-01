Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe; Becao, Fred ve Samet Akaydın'ın sağlık durumları ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı lacivertliler, Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması, Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

İşte sarı lacivertlilerden yapılan açıklama:

Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.