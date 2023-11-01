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Giriş Tarihi: 1.11.2023 19:33

Trabzonspor Başkanı Doğan, o küçük taraftarı maça davet etti

AA
Trabzonspor Başkanı Doğan, o küçük taraftarı maça davet etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bursa'da yaşanan olayda üzerinde bordo-mavili formayla biber gazına maruz kalan minik taraftarı Trabzon'a maça davet etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geride kalan günlerde Bursa'da bir şahsın biber gazı sıkmak suretiyle yaraladığı 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzon'da oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçına davet etti.

KONU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK

Başkan Doğan, küçük çocuğun yaşadığı bu olay sonrası ailesiyle iletişime geçtiğini, ardından saldıran şahsın kısa bir süre içerisinde yakalandığını ve gereken cezayı alması için konuyu titizlikle takip edeceğini belirtti.

Doğan ayrıca, saldırı sonrası çocuğun psikolojik olarak bir sorun yaşamaması adına gereken her türlü desteğin de verileceğini ifade etti.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 29 Ekim'de evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla oturan Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat, yanına yaklaşan bir bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğramıştı.

Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan ve üzerinde Trabzonspor forması bulunan Yusuf Emir, hastanedeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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Trabzonspor Başkanı Doğan, o küçük taraftarı maça davet etti
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