Ümraniyespor, Orduspor 1967’ye gol yağdırdı

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Glumac (Dk. 46 Cavare), Mustafa Eser, Emre Kaplan, Atalay Babacan (Dk. 66 Batuhan Arıcı), Cofie (Dk. 77 Diniyev), Melih Okutan (Dk. 77 Muhammed Mert), Emre Demir, İlhami Siraçhan Nas, Bouali (Dk. 66 Klonaridis)
Orduspor 1967: Oğuzhan Çelik, Efekan Şensoy (Dk. 74 Önder Akdağ), Batuhan Berkay Fındık, Ata Öztürk, Kürşat Babamoğlu (Dk. 46 Mustafa Samican Keskin), Furkan Mızrak, Kadir Taşoğlu (Dk. 46 Güney Gençel), Gökay Eser (Dk. 46 İsmail Kayalı), Mustafa Yılmaz, Cevatcan Ekinci, Baran Başyiğit (Dk. 46 Şükrü Kaan Kılıçaslan)
Goller: Dk. 3 Glumac, Dk. 6 Emre Demir, Dk. 39 Melih Okutan, Dk. 67 Batuhan Arıcı, Dk. 81 Klonaridis (Ümraniyespor), Dk. 19 Gökay Eser (Orduspor 1967)
Sarı Kartlar: Dk. 40 Emre Kaplan (Ümraniyespor), Dk. 64 Güney Gençel (Orduspor 1967)