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Giriş Tarihi: 1.11.2023 15:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'un rakibi Iğdır FK

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor’un rakibi Iğdır FK

Kayserispor, yarın sahasında Türkiye Kupası 3. Kademe maçında Iğdır Futbol kulübü ile karşılaşacak.

Kayserispor, Türkiye Kupası 3. Tur maçında Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Yarın Kayseri'de oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Türkiye kupası 3. kademe karşılaşmasını Ozan Ergün, Seyfettin Ünal, Serhat Sağır hakem üçlüsü yönetecek. Kayserispor'un sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kalede Bilal'in yerine Onurcan Piri'nin görev yapacağı bilgisine ulaşırken Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Yaw Ackah, Baran Ali Gezek, Bahoken gibi oyuncuların da ilk onbirde sahaya çıkması bekleniyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'un rakibi Iğdır FK
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