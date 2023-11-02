8 numaraya yeni formül

Bir yandan devre arası için transfer raporunu hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir yandan da önündeki zorlu maç trafiği için kadro planlaması üzerinde çalışıyor.Orta sahanın vazgeçilmezi Torreira'nın yanında ise Berkan, Oliveira, Kerem Demirbay, Ndombele ve Kaan Ayhan görev yaptı. Avrupa ile birlikte yoğun bir maraton içinde olan sarı-kırmızılılarda Buruk, çareyi iki farklı 11'de buldu. Ligde 8 numara pozisyonunda Rize'de galibiyet golünü atan Oliveira'da ısrar edecek tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi'nde ise takım savunmasını orta sahada Torreira-Kaan Ayhan ikilisi ile sağlama alacak.Avrupa'da Angelino ya da Abdülkerim savunmanın soluna geçecek.Sağ ayak bileğindeki ağrıya rağmen iğneyle sahaya çıkarak arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla kendini aşıyor… 3 sezon süren PSG kariyerini 38 golle tamamlayan Arjantinli yıldız, sarıkırmızılı ekipte bu gol sayısına bir senede ulaştı. Şu ana kadar 38 kez ağları sarsan 30 yaşındaki oyuncu, bir kez daha fileleri bulursa Fransız ekibindeki performansını geçecek. Bu sezon 17 maçta 15 gol, 3 asist ile şov yapan İcardi, sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkmıyor.