Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 2.11.2023 16:03

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşitkaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşitkaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş de izledi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü 'Comanchero' çökertildi: Mal varlıkları dudak uçuklattı
İhracı iptal edildi mesleğe dönecek
Kraliçeden Osman’a ziyaret
Mansur Yavaş Ankara'yı iflasa sürüklüyor! Borç 10 katına çıktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
Son dakika | THY'deki network arızası giderildi: Seferler yeniden başladı! THY'den açıklama: Siber saldırı söz konusu değil
Bari Madonna’nın kalbinden utan
İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile ikinci savaşı
MSB duyurdu! 1 kilometre derinde vuruldu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA