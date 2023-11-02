Engelleri kaldırdık çiçek ekme zamanı

Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu yaşanırken, Kadın A Milli Futbol Takımı başarısıyladedi. Lüksemburg'u Çorum'da 1-0 yenen Ay-Yıldızlılar, Uluslar B Ligi'ne yükseldi.Uzun bir çalışmanın karşılığını aldıklarını belirten Kıragası şunları söyledi:Ülkemizdeki bütün branşlarda kadınların üstünlüğünü görmek bambaşka bir duygu.TFF ve gittiğimiz illerdeki destek çok önemli.C Ligi'ndetakımlar dengimiz değil (Litvanya, Lüksemburg, Gürcistan).3. bölgede baskı yapıp topa sahip olmayı amaçlıyoruz. Böyle olunca da rakip sahamızı geçemiyor.Kadın futbolu ile erkek futbolu arasındaki uçurum ancak fırsat eşitliği ile kapanır. Bizim de iki kolumuz, iki bacağımız, bir beynimiz var.Gelen başarı, etkisini lige de yansıtıyor. Meşakkatli bir yol var ama yolu açtık. Kütükler ve kayalar vardı yolumuzun üzerinde, onları temizledik. Artık bu yola çiçek ekme zamanı geldi.Acıyı birlikte yaşayanlar sevinci daha iyi yaşarlar.Maçıma ailem ilk kez geldi.Kulübenin arkasında onların olması özeldi. Sırtımı onlara vererek galip gelmek güzeldi.Çorumda 12 bin 130 kişi ile taraftar rekoru kırıldı. Bizim için büyük mutluluk. Artık alışkanlık yapacak. O kadar güzel ki tribünlerin dolu olması, kızların motivasyonlarını artırıyor. O kadar mutlu oluyorlar ki bir koşacaklarına iki koşuyorlar. Böyle devam ederse başarılar da katlanır.Ben teknik direktörüm. Erkek takımını da çok rahat yönetirim. Sahaya çıktığım an, cinsiyeti nötrleyen bir insanım. Bir erkek takımından teklif gelirse ve oyun planı mantaliteme uyarsa seve seve çalışırım. Ama 15 yıldır kadın futbolunun içindeyim ve kadın futbolunu en iyi noktaya getirmek amacındayım.