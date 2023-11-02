Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi şok! Muhteşem ikilinin yeri nasıl dolacak?

Toplamda 19'da 19, Süper Lig'de 10'da 10'luk galibiyet serisiyle yürüyen lider Fenerbahçe'de, üst üste gelen sakatlıklar planları bozdu. Alexander Djiku'nun ardından sezon başından beri savunmada bir istikrar tutturan Rodrigo Becao da Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu isimlerin uzun süreli eksikliği sadece cumartesi günü ligde oynanacak maçta değil, Avrupa sınavlarında da sıkıntı olacak. Yakaladıkları uyumla dikkat çeken süper ikili, sarı-lacivertlilerde savunmanın sigortasını oluşturuyor.



RAKAMLARLA MUHTEŞEM İKİLİNİN PERFORMANSI

Fenerbahçe; Becao'nun forma giydiği 13 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi. Brezilyalı stoper, ligin çalım yemeyen 3 oyuncusundan biri olurken, şut engelleme değerinde (6) ilk sırada yer aldı. Top uzaklaştırmada (18) ve kazanılan hava topunda (17) ikinci durumda. Ayrıca 1 kez yaptığı top kaybıyla neredeyse hatasız oynadı.

Becao'nun partneri Djiku'nun ise forma giydiği 16 karşılaşmada sarı-lacivertliler, 7 kez gol yemedi. Top kesme (20), uzaklaştırma (23) ve hava topu kazanma (22) karnesiyle takımının liderliğini üstlenen Ganalı stoper, sadece 1'er defa çalım yedi ve top kaybı gerçekleştirdi.