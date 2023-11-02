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Giriş Tarihi: 2.11.2023 10:03 Son Güncelleme: 2.11.2023 10:05

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi şok! Muhteşem ikilinin yeri nasıl dolacak?

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi şok! Muhteşem ikilinin yeri nasıl dolacak?

Sezon başından bu yana mağlubiyet tatmamış olan Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi savunmanın süper ikilisi Becao ile Djiku’yu kaybetmenin büyük şokunu yaşıyor. Takımdaki peş peşe sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'ın nasıl bir taktik izleyeceği ise merak konusu. Gözler şimdi tam anlamıyla önümüzdeki Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda...

Toplamda 19'da 19, Süper Lig'de 10'da 10'luk galibiyet serisiyle yürüyen lider Fenerbahçe'de, üst üste gelen sakatlıklar planları bozdu. Alexander Djiku'nun ardından sezon başından beri savunmada bir istikrar tutturan Rodrigo Becao da Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu isimlerin uzun süreli eksikliği sadece cumartesi günü ligde oynanacak maçta değil, Avrupa sınavlarında da sıkıntı olacak. Yakaladıkları uyumla dikkat çeken süper ikili, sarı-lacivertlilerde savunmanın sigortasını oluşturuyor.

RAKAMLARLA MUHTEŞEM İKİLİNİN PERFORMANSI
Fenerbahçe; Becao'nun forma giydiği 13 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi. Brezilyalı stoper, ligin çalım yemeyen 3 oyuncusundan biri olurken, şut engelleme değerinde (6) ilk sırada yer aldı. Top uzaklaştırmada (18) ve kazanılan hava topunda (17) ikinci durumda. Ayrıca 1 kez yaptığı top kaybıyla neredeyse hatasız oynadı.

Becao'nun partneri Djiku'nun ise forma giydiği 16 karşılaşmada sarı-lacivertliler, 7 kez gol yemedi. Top kesme (20), uzaklaştırma (23) ve hava topu kazanma (22) karnesiyle takımının liderliğini üstlenen Ganalı stoper, sadece 1'er defa çalım yedi ve top kaybı gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi şok! Muhteşem ikilinin yeri nasıl dolacak?
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