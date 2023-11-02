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Giriş Tarihi: 2.11.2023 22:29

Kalp krizi geçiren Hollandalı Bas Dost futbola ara verecek

AA
Kalp krizi geçiren Hollandalı Bas Dost futbola ara verecek

Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen golcü oyuncu Bas Dost, AZ Alkmaar ile oynanan maçta kalp krizi geçiren ve sedyeyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Bas Dost, bir süre futbola ara vereceğini duyurdu.

34 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kalp kasında iltihaplanma tespit edildiğini ve rahatsızlığıyla ilgili daha fazla fikir sahibi olmak için testlerin devam edeceğini kaydetti.

Hollandalı forvet oyuncusu, "NEC ve AZ Alkmaar doktorlarına sahada gösterdikleri performans için minnettarım. Şimdilik futbola ara vereceğim ve ailemle zaman geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." ifadelerini kullandı.

BAS DOST'TAN AÇIKLAMA: "AİLEMLE ZAMAN GEÇİRECEĞİM"

Hollandalı forvet oyuncusu, "NEC ve AZ Alkmaar doktorlarına sahada gösterdikleri performans için minnettarım. Şimdilik futbola ara vereceğim ve ailemle zaman geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." ifadelerini kullandı.

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Kalp krizi geçiren Hollandalı Bas Dost futbola ara verecek
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