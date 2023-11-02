Kluivert o futbolcuya övgüler yağdırdı! "Konuşulandan daha büyük..."

RİJKAARD, HİDDİNK VE ROBSON DA ETKİLEDİ

Hayatınızda en büyük dersi kimden aldınız?

Pek çok hocadan etkilendim ve ders çıkardım. Her hocadan ayrı ayrı şeyler seçip, kendimi inşa etmeye çalıştım ama Luis Van Gaal'i söyleyebilirim. Beni genç akademiden A takıma çıkarmıştı. Rijkaard, Guus Hiddink, Bobby Robson... Bunların da bende çok etkisi olmuştur. Neticede robot değiliz ve karşımızdakiler de insan. Bunun için direkt bir ders olarak söyleyemem ama kişilerden aldıklarınızı yaşadıklarınızla oyuncularınıza aktarmanız önemli.

RÜŞTÜ REÇBER GERÇEKTEN FANTASTİKTİ

Rüştü Reçber ile Barcelona'da oynadınız, unutamadığınız bir anı var mı?

Gerçekten fantastik bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir insandı. Yanlış hatırlamıyorsam kendisiyle bir veya iki sene beraberdik. Çok iyi bir kaleciydi. Barcelona'da oynayan ender, nadir Türkler'den birisiydi. Kesinlikle çok iyi bir insandı.

Çocuklarınız da futbol oynuyor. 'Kluivert' soyadı onları baskı altına alıyor mu?

Hiçbir şekilde kendilerine direktif vermiyorum. Bir tavsiyeye ihtiyaç duyarlarsa tabii ki babalarına gelebilirler. Aslında bu onlar için kolay değil. Sahaya çıktıkları zaman arkada yazan isimden kaynaklı bir durum. Beklentiler de o yüzden yüksek oluyor. Bunun stresini ve baskısını yaşıyorlar diyebilirim.

DAVUL ÇALARKEN RİTMİ YAKALADIM

En sevdiğiniz Türk yemeği?

Adana, kebabıyla bilinen bir yer. Ben de normalde et yiyen birisi değilim fakat böyle bir yere gelince denedim. Farklı tatları da denedim, gayet güzel yemekler var burada.

Bir düğünde davul çalmıştınız. Yaşadığınız yerin kültürüne uyum için nelere yapıyorsunuz?

Yaşadığınız yere biraz adapte olmanız gerekiyor. Davulu da bir anda verdiler bana. Evet ritmi yakaladım.

YUSUF KONUŞULANDAN DAHA BÜYÜK OYUNCU

Hocasının gözüyle Yusuf Sarı'yı bize anlatır mısınız?

Geçen seneki durumunu bilmiyorum ama Yusuf kesinlikle konuşulandan daha büyük bir oyuncu. Sol ayağı inanılmaz iyi, çok çabuk, bire birde adam geçişleri çok iyi. Yüzde yüz fit olduğu zaman her takımın isteyebileceği ve kesinlikle ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu. Kendi oyun tarzıyla ve fit olduğu sürece, Avrupa'da her ligde oynayabilir.

Beşiktaş maçında İzzet Çelik'i oyuna alırken kendi gençliğiniz de aklınıza geldi mi?

Genç oyuncuların iyi performans gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Ve skor da el verdiği zaman onlara bu şansı vermek istiyorum. Belirttiğiniz gibi ben de İzzet'te kendimi gördüm.