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Giriş Tarihi: 2.11.2023 16:17

Osman Özdemir: “Bizim için şanssızlık”

Osman Özdemir: “Bizim için şanssızlık”

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur'unda konuk olduğu Sivasspor’a 4-0 yenilerek kupada saf dışı kalan Artvin Hopaspor’da Teknik Direktör Osman Özdemir, “Süper Lig takımının karşımıza çıkmasını ben biraz şanssızlık diye düşünüyorum. Ama Hopaspor olarak bugün 90 dakika boyunca elimizden gelen her şeyi, bütün mücadeleyi vermeye gayret ettik” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda deplasmanda Sivasspor'a 4-0 yenilen Artvin Hopaspor'da Teknik Direktör Osman Özdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özdemir, "Geçen sene play-off'a kalmamızdan dolayı bu sene bu Ziraat Türkiye Kupası'na üçüncü turdan katılma şansını elde ettik. Tabii ki ilk oynayacağımız bu maçta Süper Lig takımının karşımıza çıkmasını ben biraz şanssızlık diye düşünüyorum. Ama Hopaspor olarak bugün 90 dakika boyunca elimizden gelen her şeyi, bütün mücadeleyi vermeye gayret ettik. Dolayısıyla bizim bu kupa statüsüne göre şansa, belki birkaç tur daha gitme şansımız olabilirdi ama şu bir gerçek ki bu büyük balık, küçük balık meselesi. Alt liglerdeki takımların büyük bir bölümü turlar ilerledikçe daha azaldığını görüyoruz. Bizim için ligin daha önemli olduğunu düşünerek bugün maça genç bir kadroyla başladık ve maçın sonuna kadar da öyle götürmeye gayret ettik. Sivas takımı teknik kapasitesi, fiziksel anlamdaki güçlü oyunculardan kurulu bir takım. Tabii ki bize karşı bir üstünlük sağladılar. Sivas'ı tebrik ediyorum. Bundan sonraki turlarda ve ligde başarılar diliyorum. Biz de Hopa olarak ligde arzuladığımız yerlere gelmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Hopa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

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Osman Özdemir: “Bizim için şanssızlık”
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