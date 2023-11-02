PFDK’dan İsmail Kartal kararı!

PFDK'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Galatasaray'a da 112 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekibe ayrıca taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 80 bin lira para cezası veren kurulun, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'a aynı gerekçeyle bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi kararı uyguladığı ifade edildi.