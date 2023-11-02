Sivasspor, Artvin Hopaspor’u 4-0 mağlup etti | Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sivasspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek üst tura çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Hakan Arslan'ın verdiği pasa ceza sahası içinde gelişine vuran Rey Manaj, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Njie, topu Manaj'a aktardı. Manaj ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kaleci Beycan Kaya'nın solundan ağlarla buluşturdu. 2-0
42. dakikada ceza sahası dışından Njie'nin vuruşunda kaleci Beycan'dan seken topu takip eden Rey Manaj düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
87. dakika Eren Kaya pasını sol kanatta bulunan Muhammed Sinan Kaya'ya aktardı. Topla birlikte ceza sahası içine hareketlenen Sinan, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Pekmezci
Sivasspor: Erhan Erentürk, Samba Camara (Mehmet Albayrak dk. 62), Poungouras, Ziya Erdal, Murat Paluli, Abdulkadir Parmak, Abdul Kader Keıta (Eren Kaya dk. 62), Hakan Arslan (Kvet dk. 68), Ahmed Musa, Rey Manaj (Muhammed Kaya dk .62), Clinton Njie (Barrow dk. 68)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Gerson Rodrigues, Burak Kapacak, Samuel Saiz, Muhammed Dursun
Teknik Direktör: Servet Çetin
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Halil Emre Yiğit, Baran Topaloğlu, Murat Ulusoy (Sercan Uslu dk. 62), Ahmet Can Özer (Caner Solmaz dk. 75), Ufuk Ayaydın, Ömercan Öndaş, Niyazi Çolak, Mehmet Aytemiz (Ramazan Özkabak dk. 46), Bedirhan Kolkoparan (Batuhan Kurt dk. 80), Kerim Acaralioğlu (Gökhan Günel dk. 46 )
Yedekler: Görkem Mehmet Tugan, Rüzgar Esen Bostan, Bartu Albay, Sercan Uslu, Ercan Gümüşkaya, Burak Can Ustabaş
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Goller: Manaj (dk. 6, 35 ve 42) Muhammed Sinan Kaya (dk. 87)
Sarı kartlar: Murat Ulusoy (Artvin Hopaspor), Manaj, Poungouras (Sivasspor)