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Giriş Tarihi: 2.11.2023 12:09 Son Güncelleme: 2.11.2023 12:20

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçınını Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçınını Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): ARDA KARDEŞLER

4 KASIM CUMARTESİ:

13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): MURAT ERDOĞAN

16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): HALİL UMUT MELER

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): ZORBAY KÜÇÜK

5 KASIM PAZAR:

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): BURAK PAKKAN

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): MERT GÜZENGE

16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): ÇAĞDAŞ ALTAY

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): YAŞAR KEMAL UĞURLU

6 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): ALİ ŞANSALAN

20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): TUGAY KAAN NUMANOĞLU

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Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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