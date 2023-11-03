Alanyaspor’da Fatih Tekke dönemi başladı

Bu çalışmalar neticesinde Fatih Tekke ile anlaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Fatih hocamı zaten anlatmaya gerek yok. Kendisi bildiğimiz biri. Geçmişte de çok keyifle izlediğimiz bir futbolcuydu. İnşallah bundan sonraki süreçte de teknik direktör olarak Alanyaspor'da başarılı olacaktır. Hem camiamıza hem hocamıza hayırlı olsun." dedi.

TEKKE: "BİR PLAN VE ORGANİZASYON İÇERİSİNDE OLMAK KESİNLİKLE OLMAZSA OLMAZIM"

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ise kulüp başkanı Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine kendisini bu göreve getirdikleri için teşekkür etti.

Alanya'da olmanın nedenini takımının geleceği ve bulunduğu durumla ilgili yapabilecekleri çok şey olduğuna bağlayan Tekke, "Öncelikle bulunduğu tehlikeli bölge dediğimiz yerden uzaklaşıp normalleşmeye, belli bir süre sonrasında da oyun gücüyle, oyuncunun gücünü artıran bir oyunla, Alanyaspor camiasına ve taraftarına, yakışır futbol oynayabilmek. Tabi ki kolay gözükmüyor ama şu ana kadar bizim hiç kolay işimiz olmadı." diye konuştu.