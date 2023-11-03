Son dakika: Bayern Münih maçı öncesi şok sakatlık! Muslera devam edemedi...

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Galatasaray RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı. Tempolu maçta Galatasaray, yıldızı Wilfried Zaha'nın attığı gollerle Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti
G.SARAY'DA MUSLERA SAKATLANDI
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera sakatlandı.
Deneyimli kalecinin yerine 59. dakikada Günay Güvenç oyuna girdi. Günay böylece sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıktı. Fernando Muslera'nın çıkmasının ardından kaptanlık pazubendini Kerem Aktürkoğlu taktı.