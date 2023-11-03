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Giriş Tarihi: 3.11.2023 22:10 Son Güncelleme: 3.11.2023 22:15

Son dakika: Bayern Münih maçı öncesi şok sakatlık! Muslera devam edemedi...

Son dakika: Bayern Münih maçı öncesi şok sakatlık! Muslera devam edemedi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Tempolu ve sert geçen maçta Cimbom rakibini Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da ise Fernando Muslera, Fall ile girdiği pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Galatasaray RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı. Tempolu maçta Galatasaray, yıldızı Wilfried Zaha'nın attığı gollerle Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti

G.SARAY'DA MUSLERA SAKATLANDI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera sakatlandı.

SOL KOLUNA DİRSEĞİNE ALDI

Müsabakanın 55. dakikasında ceza sahası içine sol taraftan giren Mamadou Fall, Muslera ile çarpıştı. Bu pozisyon sonrasında sol kolundan sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi.

Deneyimli kalecinin yerine 59. dakikada Günay Güvenç oyuna girdi. Günay böylece sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıktı. Fernando Muslera'nın çıkmasının ardından kaptanlık pazubendini Kerem Aktürkoğlu taktı.

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Son dakika: Bayern Münih maçı öncesi şok sakatlık! Muslera devam edemedi...
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