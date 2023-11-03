‘Beşiktaş başkanı olmak onur verici’

Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası dahilinde yaptırılan Adıyaman Besni ve Kahramanmaraş Pazarcık'ta Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni dün gerçekleşti. AçılışaBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, yöneticiler ve devlet yetkilileri katıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bölgeye 255 TIR'dan oluşan yardım malzemeleri gönderdik.Spor kulüpleri sadece ticari kulüpler değildir. Bizler aynı zamanda kamu yararına hizmet etmekle mükellef olan kurumlarız. Beşiktaş kulübüne başkanlık yapmaktan gurur ve onur duyuyorum" dedi.