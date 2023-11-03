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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Beşiktaş başkanı olmak onur verici’

Ogün ŞAHİNOĞLU
‘Beşiktaş başkanı olmak onur verici’

Siyah-beyazlıların yaptırdığı Adıyaman Besni ve Kahramanmaraş Pazarcık okullarının açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin katılımı ile gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası dahilinde yaptırılan Adıyaman Besni ve Kahramanmaraş Pazarcık'ta Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni dün gerçekleşti. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, yöneticiler ve devlet yetkilileri katıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bölgeye 255 TIR'dan oluşan yardım malzemeleri gönderdik. Bölgede faaliyet gösteren derneklerimiz yardımların yerlerine ulaşması konusunda büyük emekler verdi. Spor kulüpleri sadece ticari kulüpler değildir. Bizler aynı zamanda kamu yararına hizmet etmekle mükellef olan kurumlarız. Beşiktaş kulübüne başkanlık yapmaktan gurur ve onur duyuyorum" dedi.

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‘Beşiktaş başkanı olmak onur verici’
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