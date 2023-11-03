Burnunuzu dışarı çıkarmayın!

Beşiktaş'ta sakatlıklarla boğuşan teknik heyetin bir de grip vakaları yaşanınca iyice eli kolu bağlandı.Teknik sorumlu Burak Yılmaz, özellikle darbe sakatlıkları dışında yaşananİdman dışında herkesin kendine dikkat etmesini isteyen 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, oyuncularından dinlenme, beslenme ve uyku düzenlerine özen göstermelerini talep etti.Gaziantep FK karşısında attığı golle takımına zafer yolunu açan Salih Uçan, kritik zamanlarda hep öne çıkan isim oluyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun skor katkısı yaptığı maçlarda Beşiktaş, bu sezon hiç puan kaybetmedi.Son oynanan Gaziantep FK maçında ilk kez A takım formasını sırtına geçiren Yakup Arda Kılıç ile profesyonel söyleşme imzalandı. 2015'te Beşiktaş Futbol Akademisi'ne katılan 18 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi açıklama yapılırken