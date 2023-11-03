Burnunuzu dışarı çıkarmayın!

Darbe sakatlıkları dışında hastalıklar da artınca teknik sorumlu Burak Yılmaz dizginleri eline aldı. Herkese beslenme, uyku ve dinlenme uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta sakatlıklarla boğuşan teknik heyetin bir de grip vakaları yaşanınca iyice eli kolu bağlandı. Antalyaspor maçıöncesinde 8 oyuncu eksikdurumda. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, özellikle darbe sakatlıkları dışında yaşanan fizikselproblemlerve enfeksiyonhastalıkları gibisebeplerdendolayı oyunculardandahadikkatli olmalarınıistedi. İdman dışında herkesin kendine dikkat etmesini isteyen 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, oyuncularından dinlenme, beslenme ve uyku düzenlerine özen göstermelerini talep etti. Evde kalma uyarısı yaptı.
FARKLI BİR SALİH!
Gaziantep FK karşısında attığı golle takımına zafer yolunu açan Salih Uçan, kritik zamanlarda hep öne çıkan isim oluyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun skor katkısı yaptığı maçlarda Beşiktaş, bu sezon hiç puan kaybetmedi. 15 karşılaşmadagörev alan Salih, 2 gol atıp 4 kez de asist yaparken takımıda bu maçların hepsinde gülen taraf olmayı bildi.
ARDA PROFESYONEL OLDU
Son oynanan Gaziantep FK maçında ilk kez A takım formasını sırtına geçiren Yakup Arda Kılıç ile profesyonel söyleşme imzalandı. 2015'te Beşiktaş Futbol Akademisi'ne katılan 18 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi açıklama yapılırken sözleşmenin2026-27 sezonu sonunakadar olduğu duyuruldu.