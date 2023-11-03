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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Kurtar bizi Oliveira!

Kurtar bizi Oliveira!

Torreira’nın yanına alınan yeniler beklenenden uzak kalınca Aslan, yeniden eski dostuna sarıldı

Teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca tüm hazırlıklarını Kasımpaşa'ya yönelik yaptı. B. Münih deplasmanını henüz düşünmeyen deneyimli hoca, oyuncularını Kasımpaşa'ya motive etti. Şampiyonlar Ligi için Süper Lig'de rotasyona gitmeyecek G.Saray'da Sergio Oliveira'ya ilk 11 yolu açıldı. Rize'de galibiyeti getiren Portekizli, formayla ödüllendirilecek ve sol bekte Kazımcan tercih edilecek. Mertens yerine de Ziyech'in oynaması bekleniyor.

HEDEF LİDERLİK
Kayseri beraberliği sonrasında 9 maçını da kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin olası bir puan kaybı halinde Cimbom'un hedefi, haftayı da lider olarak bitirmek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu sezon deplasmanda 4 maça çıkan Kasımpaşa 2 beraberlik ve 2 galibiyet ile yenilgi yüzü görmedi.

PAŞA KÂBUSU!
Aslan, Kasımpaşa karşısında son dönemde yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor. Galatasaray, rakibine karşı son 6 lig maçında 3 kez kazanırken 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile toplamda 8 puan bıraktı.

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G.Saray, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 13 lig maçının onunu kazanırken 3 kez yenildi.

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Kurtar bizi Oliveira!
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