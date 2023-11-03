Kurtar bizi Oliveira!

Teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca tüm hazırlıklarını Kasımpaşa'ya yönelik yaptı. B. Münih deplasmanını henüz düşünmeyen deneyimli hoca, oyuncularını Kasımpaşa'ya motive etti. Şampiyonlar Ligi için Süper Lig'de rotasyona gitmeyecek G.Saray'da Sergio Oliveira'ya ilk 11 yolu açıldı. Rize'de galibiyeti getiren Portekizli, formayla ödüllendirilecek veMertens yerine de Ziyech'in oynaması bekleniyor.Kayseri beraberliği sonrasında 9 maçını da kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor.Cimbom'un hedefi, haftayı da lider olarak bitirmek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.Aslan, Kasımpaşa karşısında son dönemde yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor.G.Saray, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 13 lig maçının onunu kazanırken 3 kez yenildi.