Kurtar bizi Oliveira!

Torreira’nın yanına alınan yeniler beklenenden uzak kalınca Aslan, yeniden eski dostuna sarıldı
Teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca tüm hazırlıklarını Kasımpaşa'ya yönelik yaptı. B. Münih deplasmanını henüz düşünmeyen deneyimli hoca, oyuncularını Kasımpaşa'ya motive etti. Şampiyonlar Ligi için Süper Lig'de rotasyona gitmeyecek G.Saray'da Sergio Oliveira'ya ilk 11 yolu açıldı. Rize'de galibiyeti getiren Portekizli, formayla ödüllendirilecek ve sol bekteKazımcan tercih edilecek. Mertens yerine de Ziyech'in oynaması bekleniyor.
HEDEF LİDERLİK
Kayseri beraberliği sonrasında 9 maçını da kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe-Trabzonspormücadelesinde sarı-lacivertlilerin olasıbir puan kaybı halinde Cimbom'un hedefi, haftayı da lider olarak bitirmek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu sezon deplasmanda4 maça çıkan Kasımpaşa 2 beraberlikve 2 galibiyet ile yenilgi yüzü görmedi.
PAŞA KÂBUSU!
Aslan, Kasımpaşa karşısında son dönemde yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor. Galatasaray, rakibinekarşı son 6 lig maçında 3 kez kazanırken1 beraberlik ve 2 yenilgi ile toplamda8 puan bıraktı.
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G.Saray, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 13 lig maçının onunu kazanırken 3 kez yenildi.