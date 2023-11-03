Maç sonrası Okan Buruk’tan flaş Angelino açıklaması!

"EN AZ HATA YAPAN ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAK"

Zorlu bir dönemden geçtiklerini aktaran Buruk, "Şu andaki görüntü insanların aklına yerleşen, iki takım da puan kaybetmeyecek, kendi aralarındaki maçlar belirleyecek gibi ama bence lig uzun. Deplasmanlar olacak, zorlu maçlar olacak, sakatlıklar olacak. Şampiyonlar Ligi ile beraber ağır fikstürden geçiyoruz. Buraları kazanarak geçmek, Şampiyonlar Ligi oynadığımız dönemde önemli ve değerli. Fenerbahçe, Konferans Ligi oynuyor.

Fenerbahçe'nin biraz daha rotasyon şansı oluyor. İki tarafı da neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz. Bu bizim için daha zorlu bir fikstür. Bu dönem bizim için zor geçen dönem. Kazanarak gitmek önemli. İç saha maçımız 5 oldu. Bu zorlu dönemi de çok güçlü bir şekilde geçiyoruz. Aslında bu bir rekor Galatasaray için. 11 maçın 1'i beraberlik, 10 maç üst üste. Çok uzun bir sezon bizi bekliyoruz. Herkes maç kaybedecek, herkes hata yapacak. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanacak" ifadelerini kullandı."

"MUSLERA'NIN DİRSEĞİNDE BİR ÇIKMA OLDU"

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Muslera ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Dirseğinde bir çıkma oldu. Tekrar yerine oturtuldu. İnşallah önemli bir hasar oluşmamıştır. Hastane kontrolünden sonra belli olacak. Takım kaptanımız bizim için kişilik ve oyuncu olarak önemli. Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Bu ligi bilen, tecrübeli bir kaleci. Alma nedenlerimiz biri hem bireysel hem de oyuncu olarak değerli. Güvendiğimiz biri. İsteğim, dileğim Nando'nun hiçbir şey olmadan kontrollerinin tamamlanması" dedi.