Son dakika Fenerbahçe haberleri: Miha Zajc’tan 3 kritik istek

Trabzonspor maçı öncesi defansta sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, orta sahada dinamo etkisi oluşturan Fred'den de yoksun. Teknik direktör İsmail Kartal, kafasında pek çok plan üzerinde çalışırken Fred'in yerine Miha Zajc ağır basıyor. Sloven yıldızın iyi oynadığı maçlardan sonra bile "Gerçek Zajc bu değil. Ben onun neler yapabileceğini çok iyi biliyorum" açıklaması yapan tecrübeli teknik adam, yarın ki karşılaşma öncesinde de oyuncusunu "Gerçek Zajc'ı herkese göster. Ben sana güveniyorum ve inanıyorum. Senin neler yapabileceğini herkes öğrensin" motivasyonu ile önemli görevler yüklemeye hazırlanıyor. İşte Kartal'ın, Zajc'tan istekleri:

1-ŞOK PRESİN İÇİNDE HEP OL

Teknik direktör İsmail Kartal, Zajc'a ilk olarak pres konusunda yapması gerekenleri anlattı. İsmail Yüksek ile yan yana oynayacak olan Sloven yıldıza, orta alandaki top kayıplarında şok presle topu geri kazanma süresini kısaltarak atakları tekrardan başlatacak. Böylece top ve oyunun hakimiyeti daha fazla sarılacivertli takımda olmuş olacak.

2-OYUNUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİR

Tecrübeli hocanın, oyuncusuna ikinci uyarısı ise oyunun yönünü hızlı bir şekilde değiştirmesi oldu. Djiku'nun yokluğunda geriden oyun kurarken, Fred ilk topla buluşuyordu. Tadic ve Ferdi Kadıoğlu ile iyi bir uyum yakalayan Fred'in olmayışı Zajc'ın da sorumluluğunu artıracak. Deneyimli teknik adam, Zajc'ın, Tadic'e ve İrfan Can'a atacağı uzun toplarla atakların yönünü hızlı bir şekilde değiştirmesini istiyor.

3-RAKİBE TEHLİKE OLUŞTUR

Kartal, bir önceki Fenerbahçe macerasında Zajc'ı ofansif olarak değerlendirmiş ve ciddi skor katkısı almıştı. Kartal, yetenekli orta sahaya verdiği üçüncü görev rakip ceza alanına koşular yapması ve tehlike yaratması oldu. Szymanski'ye gelecek olan yoğun presi tahmin eden 62 yaşındaki çalıştırıcı, Zajc'ı ceza sahasının içinde de pozisyona girmesini sağlayacak.

GOL ATINCA KAYBETMİYOR

SABAH Spor Zajc'ı rakamlarla analiz etti. İşte tecrübeli oyuncunun performansı:

2021-22 sezonunda İsmail Kartal'ın elinde elmasa dönüşen Zajc, yarım sezonda 6 golle en skorer dönemine imza attı.

Fenerbahçe kariyerinde 111 maçta fileleri 20 defa havalandıran Sloven orta saha, 7 asistlik performans sergiledi.

29 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla ikinci yarılarda 14 gol kaydederken ilk devrelerde ağları 6 kez sarstı.

Bu sezon 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Zajc, 1.4 milyon Euro maaş alıyor.

Fenerbahçe, deneyimli futbolcunun skor katkısı yaptığı 21 maçta 13 galibiyet-6 beraberlik-2 yenilgi yaşadı.

Zajc, Trabzonspor'u 6 müsabakada 1 kez avlayıp, 1 defa da asist yaptı. F.Bahçe bu maçlarda 1 galibiyet-3 beraberlik-1 de mağlubiyet yaşadı.

2016 yılından bu yana Slovenya Milli Takımı'na çağırılan deneyimli futbolcu, 39 karşılaşmada 8 gol attı.