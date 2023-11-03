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Giriş Tarihi: 3.11.2023 18:43

Son dakika haberi: Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa! 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray’ın rakibi Kasımpaşa! 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Galatasaray RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı öncesi bu maçı kazanmak ve moral depolamak istiyor. Öte yandan Kasımpaşa ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmenin hedefinde. Maç öncesi Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da Mustafa Öğretmenoğlu ile Süleyman Özay görev yapacak.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa! 11'ler belli oldu
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