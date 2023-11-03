Son dakika: Suudiler’den TFF’ye 10 yıllık teklif!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 30 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, TFF'nin kapısını geri çevrilmeyecek yeni bir teklifle çaldı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; proje hayata geçtiği takdirde, 4 büyükler dışındaki kulüplerin de büyük maddi kaynak sağlayacağı olası anlaşmanın detayları şöyle:



