Son dakika: Suudiler’den TFF’ye 10 yıllık teklif!

Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tarihi bir teklif daha yaptı. Suudiler, Süper Kupa'nın yanı sıra Türkiye Kupası'na da 10 yıl boyunca ev sahipliği yapmayı önerdi. 100 milyon Euro'yu bulan teklife göre kupa formatı da değişecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 30 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, TFF'nin kapısını geri çevrilmeyecek yeni bir teklifle çaldı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; proje hayata geçtiği takdirde, 4 büyükler dışındaki kulüplerin de büyük maddi kaynak sağlayacağı olası anlaşmanın detayları şöyle:
Süper Kupa, 2033-2034 sezonu da dahil olmak üzere Riyad ve Cidde'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası aynı şekilde Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Buradaki detay, kupa formatının değişecek olması. Suudiler'in talebi, halen eleme usulü şeklinde oynanan organizasyonun final aşamasını final four formatına çevirmek. İstek, son 4'e kalan 4 kulübün 3 gün boyunca Suudi Arabistan'da maç yapması. İlk gün maçlarında kaybedenler, 2 gün sonra üçüncülük maçı oynayacak. Kazananlar finale çıkacak.
En önemli detay, 4 büyükler dışındaki kulüplerin de ciddi gelir sağlayacak olması. Tüm masraflar Suudi Arabistan tarafından karşılanacak. Kulüplerin kazanacağı ücretler, kar olarak kasaya girecek. Maddi kazanım dışında Anadolu kulüplerinin futbolcularını vitrine çıkarma imkanı olacak. UEFA'nın organizasyonlarında boy gösteremeyen Anadolu kulüpleri, Riyad ya da Cidde'de düzenlenmesi planlanan organizasyonlarda futbolcularını pazarlama imkanı bulabilecek.
Organizasyonun, başta Arap coğrafyası olmak üzere birçok ülkede canlı yayınlarla ekranlara gelecek olması, yayın gelirlerinin artması ve kulüplerin pazarlama faaliyetleri adına ek bir imkan verecek. Tarihlerin, UEFA takvimi ile çakışmayacak olması, dünyanın gözünü kulağını Suudi Arabistan'a çevirecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Suudiler'in teklifine henüz net bir yanıt vermedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sadece kendi dönemini kapsayan sözleşmelere imza atma konusunda prensip kararına sahip. Masadaki ilk formül, 4+6 yıllık bir kontrat imzalamak. 4 yıl sonra yeni TFF yönetimi ve kulüplerin, sözleşmeye devam etme ya da anlaşmayı sonlandırma opsiyonu olacak.
Mehmet Büyükekşi ve ekibi, bu teklifi Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na götürmeyi planlıyor. Kulüplere olası kazanımları ve taslak teklifi anlatacak olan TFF yönetimi, birlikten ortak karar çıkması durumunda Suudi Arabistan'ın teklifine resmi yanıt verecek.
Masada yaklaşık 100 milyon Euro'luk bir ödül var. Kaynağın Yüzde 50'si Süper Kupa, yüzde 50'si Türkiye Kupası için ayrılacak. Katılımcılara ödül miktarı yıldan yıla değişebilecek.
Türkiye Kupası'nda dörtlü final hayata geçerse, 5 milyon Euro'luk bir ödül havuzu olacak. Sıralamaya göre 4 takıma; 2 milyon, 1,5 milyon, 900 bin Euro ve 600 bin Euro'luk ödül verilecek. 4. sırayı alan takım dahi bugünkü kurla kabaca 18 milyon TL'yi kasasına koyacak. Mevcut sezonda lige katılım hakkı payı 38 milyon 30 bin TL! Orta sıralardaki takımların toplam geliri 60- 70 milyon TL.
Süper Kupa'da her iki kulübe de 2.2 milyon Euro 'katılım payı' garanti ediliyor. Kazanana 600 bin Euro daha başarı ödülü verilecek. Kupayı kaldıran 84 milyon TL, kaybeden 66 milyon TL kazanacak.