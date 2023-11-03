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Giriş Tarihi: 4.11.2023 01:50 Son Güncelleme: 4.11.2023 01:52

TFF'den karar! Onur Bulut transferinde çarpıcı gelişme

TFF’den karar! Onur Bulut transferinde çarpıcı gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu, Onur Bulut'un Kayserispor'dan Beşiktaş'a transferiyle ilgili flaş bir karara vardı. Beşiktaş'a transferi olay olan oyuncu için yapılan itiraz edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un, eski oyuncusu Onur Bulut'un Beşiktaş'a transfer sürecine ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) verdiği kararın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayserispor'un, Onur Bulut transferi konusundaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına yaptığı itirazı görüşen TFF Tahkim Kurulu, eksik inceleme sebebiyle UÇK kararının kaldırılmasına, dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ye gönderilmesine oybirliği ile karar verdi.

Kayserispor, transfer konusunu UÇK'ye taşımış, kurul da transfer sürecinde Beşiktaş'ı haklı bulmuştu.

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TFF'den karar! Onur Bulut transferinde çarpıcı gelişme
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