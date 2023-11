Trabzonspor taraftarından ‘deplasman yasağı kalksın’ çağrısı

Taraftarların huzur ve güven içerisinde deplasmanda müsabaka izleyebileceklerini söyleyen Vira grubu temsilcilerinden Savaş Özlü, "Tel örgüler ilk bizim stadımızda kalkmıştı. Deprem sonrası Basel maçında burada bir koreografi yaptık ve Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı taraftarlar formalarıyla birlikte aramızdaydı. Bunun sürdürülebilmesi lazımdı. 13 yıldır biz Kadıköy'e gidemiyoruz, onlar buraya gelemiyor" dedi.



Süper Lig'in 4 büyük takımı Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasında kısmi olarak deplasman yasağı uygulanıyor. Beşiktaş ile Galatasaray kendi aralarında yaptıkları anlaşmayla tribünleri rakip takım taraftarına açsa da, Trabzonsporlular yıllardır süren yasaklar nedeniyle takımlarını İstanbul'da tribünde destekleyemiyor.



FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE DEPLASMAN YASAĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile 2010 yılında başlayan deplasman yasakları 13 yılı bulurken, Beşiktaş ile de her iki kulübün talebi doğrultusunda tribünler rakip taraftara açılmıyor. Galatasaray ile yapılan anlaşmayla birlikte takımlarını Rams Park'ta destekleme imkanı bulan bordo mavili taraftarlar, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile süren yasağın da sona ermesini istiyor.



TARAFTARLAR, BASEL VE SEVILLA MAÇINDA TEK YÜREK OLMUŞTU

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremler sonrası Trabzonspor-Basel maçını aynı tribünde izleyen her takımdan taraftarlar, zor günde birlik ve beraberlik görüntüsü sergilemişti. Yine Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı maçı Kadıköy'de izleyen bordo mavili taraftarlar, ezeli rakiplerine Avrupa Kupası yolunda aynı tribünü paylaşarak destek vermişti. Tribünlerde yeniden bir araya geleceklerine inancındaki taraftarlar, kulüp yönetimlerinin öncülüğünde kısıtlamaların son bulmasını talep ediyor.



GURBETÇİ GENÇLER: DEPLASMANDA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ

Yarın İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını kısıtlama nedeniyle Kadıköy'de izleme imkanı olmayan bordo mavili taraftarlar, sosyal medyadan kulüp yöneticilerine çağrı yaptı. 'Gurbetçi Gençler' grubu yayınladığı mesajda, "Tek amacı Trabzonspor olan taraftarlar olarak Fenerbahçe deplasmanında da takımımıza bu amaç doğrultusunda destek olmak istiyoruz. Fenerbahçe taraftarlarının da ligin ikinci yarısındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Trabzon'da deplasman tribününde kendi takımlarına destek olması yönünde kararın alınmasından yanayız" ifadelerini kullandı.



"TEL ÖRGÜLER İLK BİZİM STADIMIZDA KALKMIŞTI"

Taraftarların daha önce tek yürek olduğunu ve aynı barış ortamının yeniden sağlanabileceğini söyleyen Vira grubu temsilcilerinden Savaş Özlü, "2023 yılındayız ve artık bazı şeylerin değişmesi lazım. Geçen sene Şubat ayında yaşadığımız depremden sonra futbolun birleştirici gücünü ve birlik beraberliği simgelemek için burada oynanan Basel maçında bir koreografi yaptık ve Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı taraftarları formalarıyla birlikte aramızdaydı. Bu konuda Trabzonspor her zaman örnek olmuştur. Tel örgüler ilk bizim stadımızda kalkmıştı. Deprem yaşandığı zaman da ikincisi oldu. Bunun sürdürülebilmesi lazımdı. Yasağın kaldırılması lazım. Kulüp yöneticilerinin diyalogları çok önemli. Son kararı İl Güvenlik Kurulu veriyor tabi ama buradaki iyi niyet bu işlerin aşılabileceğini gösterir" dedi.



"BİZ KADIKÖY'E GİDERİZ, ONLAR DA GELİRLER"

Yasakların sürmesi halinde, taraftarların rakip tribünde girerek maçı izleyeceği ve bunun sorun yaratabileceğini ifade eden Özlü, "Deplasman yasağı kaldırılmasa da, münferit taraftarlar deplasmanda tribünü kapalı olduğu için ev sahibi tarafından bilet alıyorlar ve olası bir sevinç gösterisinde daha büyük sıkıntılar olabiliyor. Emniyet güvenlik önlemi alırsa hiçbir sorun yaşanmaz. Galatasaray ile böyle bir sorunumuz yok. Bu hafta Fenerbahçe maçı var, 2010 yılından beri yasak sürüyor. Fenerbahçe ile olan bu problem inşallah çözülür. Biz Kadıköy'e gider takımımızı destekleriz, onlar buraya gelirler şehri gezerler. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde birlik, beraberlik ve kardeşliğin sürmesini ümit ediyoruz. Burada tribünlerin de buna dahil edilmesi lazım. Yasaklar devam edince insanlar farklı yollar deniyorlar. Bu da daha büyük mağduriyetler yaratıyor" şeklinde konuştu.



"YASAĞIN KALDIRILMASI EN GÜZEL BİZE YAKIŞIR"

Deplasman yasağını 'çağ dışı' olarak niteleyen Özlü, "İzmir'de Göztepe-Karşıyaka, Sakarya'da Kocaeli-Sakarya arasında da deplasman yasakları var ama insanların takımlarını destekleme özgürlüğü olmalı ve bir şekilde orta yol bulunmalı. Bu çağ dışı uygulama kalkmalı. Beşiktaş ve Galatasaray aralarındaki deplasman yasağını kaldırdı. Fenerbahçe ile bizim yıllardır rekabetimiz var. 13 yıldır biz Kadıköy'e gidemiyoruz, onlar buraya gelemiyor. Ben hiçbir olay olacağını düşünmüyorum ama treni bu sene kaçırdık. Belki seneye yasaklar kalkar, biz de güzelce gider, takımımızı destekleriz. Deplasman yasağının kaldırılması en güzel bize yakışır" ifadelerini kullandı.



"TEL ÖRGÜLERİ TOP DIŞARI ÇIKMASIN DİYE KOYDULAR SANIRDIK"

Geçmişte deplasman yasaklarından önce tribünlere tel örgü çekildiğini söyleyen Trabzonspor taraftarı Ercan Küçükosman, "Küçüklüğüm Avni Aker'de geçti. O zamanlar tel örgüler varken taraftar gelirdi. Şimdi güven ortamı var. O zamanlar çocuktuk, tel örgülerin varlığını idrak edemiyorduk. Top dışarı çıkmasın diye olduğunu düşünürdük ama büyüyünce anladık ki, tehlike arz edebileceği için devlet büyüklerimizin koyduğu bir kuraldı. Tel örgüler varken taraftar gelirdi, şimdi tel örgü yok ama taraftar da yok. Güvenli şekilde gelmeleri, bizim de gitmemiz lazım. Devlet büyüklerimizden bunu bekliyoruz" dedi.



"YASAK DEVAM ETTİKÇE KİN VE NEFRET KÖRÜKLENİR"

İstanbul takımlarının kendi aralarında yasakları kaldırdığını belirten Küçükosman, "İlla her gün deprem olması mı lazım? İnsanlar birlik ve beraberlik içinde maçlarını seyretmeli. 4 büyüklerin arasında 3 büyükler kendi aralarında maçı seyrediyorsa bizim de seyretmemiz gerekiyor. Taraflar kendi aralarında birbirine çiçek mi, yemek mi verecek ne olacaksa yapılsın. Yasak devam ettikçe kin ve nefret daha çok körüklenir" diye konuştu.



"KULÜP YÖNETİCİLERİ ÖNCÜ OLMALI, YASAK KALKMALI"

Deplasman yasağının son bulmasını isteyen Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu da, "Futbol taraftarlarla güzel. İstanbul takımlarının maçlarını deplasmanda seyretmek ve onların da burada seyretmelerini istiyoruz. Fenerbahçe maçında biz gidemiyoruz, onlar da Trabzon'da oynanacak maça gelemeyecek. Boş tribünlere karşı oynanan futbolun anlamı yok. Taraftarlar bir masa etrafında buluşmaya, deprem zamanında olduğu gibi kucaklaşmaya hazır. Kulüp yöneticilerinin buna öncü olması ve yasakları kaldırması artık şart" ifadelerini kullandı.