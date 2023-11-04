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Giriş Tarihi: 4.11.2023 18:18

Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Beşiktaş, Antalya’ya geldi

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz ve futbolcular, taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde takım otobüsüne bindi. Taraftarlar burada Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'a çiçek takdim etti. Siyah-beyazlı kafile daha sonra otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Antalyaspor - Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek

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Beşiktaş, Antalya'ya geldi
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