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Giriş Tarihi: 4.11.2023 22:02 Son Güncelleme: 4.11.2023 22:03

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, Trabzonspor maçı sonrası konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, Trabzonspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Kartal, "Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız.

Adana Demirspor maçı için erken. Elimizdeki oyunculara bakacağız ve hazırlanacağız. Ondan önde Ludogorets maçı var. Sonrasında Adana Demirspor maçına da hep birlikte hazırlanacağız.

Djiku ve Fred, Adana Demirspor maçına dönebilir. Becao'nun durumu uzun sürecek.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, Trabzonspor maçı sonrası konuştu!
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