Fenerbahçe’nin konuğu Trabzonspor! Derbide ilk düdük çaldı...

21 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 19 maçtan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de de 10 maç oynarken, bu süreçteki tüm mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlayarak 19 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 21 resmi karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Ligde 10 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı. Rakip filelere 29 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler aynı zamanda Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Kanarya, ligdeki son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.