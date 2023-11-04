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Giriş Tarihi: 4.11.2023 13:30 Son Güncelleme: 4.11.2023 13:34

Galatasaray, Muslera'nın son durumunu açıkladı

AA
Galatasaray, Muslera’nın son durumunu açıkladı

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol dirsek ekleminde çıkık oluşan kaleci Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, maçta aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan tecrübeli kalecinin tetkiklerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."

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Galatasaray, Muslera'nın son durumunu açıkladı
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