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Giriş Tarihi: 4.11.2023 17:58

Ivo Vieira: "Böyle bir galibiyeti hak ettik"

Ivo Vieira: Böyle bir galibiyeti hak ettik

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, İstanbulspor maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Pendikspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Bugün sahada iyi olan takım Pendikspor'du. Oyuncularım da bunun için çok çaba sarf etti. Böyle bir galibiyeti bugün hak ettik. Takım kaliteli oyuncular ile dolu. Çok kaliteli ayaklarımız var. Kapasitemizi göstermek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu ligde kalmak adına bütün çalışmalarımızı yapacağız. İyi bir takımımız var. Bütün maçlar birbirinden zorlu. Analizler yapacağız. Çok çalışacağız. Kalan maçlarımızda en iyi sonuçları almak istiyoruz" diye konuştu.

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Ivo Vieira: "Böyle bir galibiyeti hak ettik"
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