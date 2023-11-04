Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kadıköy'de Fenerbahçe'ye soğuk duş! Trabzonspor seriyi bozdu...
Giriş Tarihi: 4.11.2023 18:00 Son Güncelleme: 4.11.2023 21:23

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye soğuk duş! Trabzonspor seriyi bozdu...

Kadıköy’de Fenerbahçe’ye soğuk duş! Trabzonspor seriyi bozdu...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu derbi karşılaşmasını bordo mavililer 3-2 kazandı ve 26 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini de bozdu. Ayrıca sarı lacivertliler, 19 maçlık serisi bu mağlubiyetle sona ermiş oldu. İşte tarihi maça dair tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu derbi karşılaşmasını bordo mavililer 3-2 kazandı ve 26 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini de bozdu. Ayrıca sarı lacivertliler, 19 maçlık serisi bu mağlubiyetle sona ermiş oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti.

Fenerbahçe'nin gollerini ise 61 ve 86. dakikalarda penaltıdan Tadic attı.

26 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Rakibine karşı Kadıköy'de büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, ligde son 26 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Bugünkü sonuçla birlikte Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonu sonrası ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu süreçte Kanarya, rakip filelere 48 gol gönderirken, Trabzon ekibi 24 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP kurultayında şok karar! İlhan Cihaner ve Örsan Öymen adaylıktan çekildi
Kemal Kılıçdaroğlu değişim isteyenlere sert çıktı: Sırtımdan hançerlendim!
SON DAKİKA | Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan: Hedefimiz Avrupa'nın batarya üretim üssü olmak
Son dakika haberi: Dışişleri duyurdu: Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldı
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğünü eleştiren Bassem Youssef'e Meta sansürü!
İYİ Parti'de istifa şoku! Meral Akşener'den ilk yorum: Vicdani problemler...
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem atamalarına tepki! "Trabzonspor'u haklı buluyorum"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mayıs 2010’dan Kasım 2023’e... Nereden, nereye?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy'de Fenerbahçe'ye soğuk duş! Trabzonspor seriyi bozdu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA