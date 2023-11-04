Kadıköy’de Fenerbahçe’ye soğuk duş! Trabzonspor seriyi bozdu...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu derbi karşılaşmasını bordo mavililer 3-2 kazandı ve 26 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini de bozdu. Ayrıca sarı lacivertliler, 19 maçlık serisi bu mağlubiyetle sona ermiş oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti.

Fenerbahçe'nin gollerini ise 61 ve 86. dakikalarda penaltıdan Tadic attı.

26 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Rakibine karşı Kadıköy'de büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, ligde son 26 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Bugünkü sonuçla birlikte Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonu sonrası ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu süreçte Kanarya, rakip filelere 48 gol gönderirken, Trabzon ekibi 24 gol attı.