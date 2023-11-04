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Giriş Tarihi: 4.11.2023 17:45

Lionel Messi'den Barcelona açıklaması! "Dönme ihtimalim yok!"

Lionel Messi’den Barcelona açıklaması! Dönme ihtimalim yok!

MLS Ligi takımlarından Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, La Liga ekibi Barcelona'ya transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MLS Ligi takımlarından Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, La Liga ekibi Barcelona'ya transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HAYATIM BOYUNCA BU RÜYA İÇİN SAVAŞTIM"

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan ve 8. kez bu ödülün sahibi olan 36 yaşındaki Messi, "Finalde kazandığımız anda aklımdan binlerce şey geçti. Hayatım boyunca bu rüya için savaştım. Bu benim hayalimdi ama aynı zamanda ailemin, arkadaşlarımın ve tüm Arjantin'in de hayaliydi.

"İLK KEZ ONA DOKUNMA ŞANSIM OLMUŞTU VE ONU ÖPMEK İSTEDİM"

Kendi kendime 'işte bu, her şeyi kazandım' dedim. Sahnede Dünya Kupası'nı gördüğümde, onun bizim olduğuna inanamadım. İlk kez ona dokunma şansım olmuştu ve onu öpmek istedim" dedi.

"İLK DÜŞÜNCEM HER ZAMAN EVE DÖNMEK"

Geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "İlk düşüncem her zaman eve dönmek, tekrar Barcelona'da oynamak ve hayal ettiğim gibi orada emekli olmaktı.

"SONUNDA MIAMI'YE GELMEYİ SEÇTİK"

Ama bu 2021'deki gibi mümkün değildi. Barça'nın yanı sıra diğer Avrupa kulüpleri ve Suudi Arabistan'dan da teklifler vardı. Sonunda Miami'ye gelmeyi seçtik" ieklinde konuştu.

"BİR DAHA AVRUPA'DA OYNAMAK İÇİN GERİ DÖNECEĞİMİ SANMIYORUM"

Avrupa'da her şeyi kazandığını söyleyen Messi, "Tanrı'ya şükürler olsun ki olağanüstü bir kariyere sahip olacak kadar şanslıydım, uzun yıllar oynadığım Avrupa'da hayal ettiğim her şeyi kazandım. Şimdi ABD'ye gelerek yeni bir adım attım. Bir daha Avrupa'da oynamak için geri döneceğimi sanmıyorum" diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NA BİRKAÇ YIL VAR VE BEN O KADAR İLERİYİ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"

2026 Dünya Kupası ile ilgili sözlerine devame den Messi, "Dünya Kupası'na birkaç yıl var ve ben o kadar ileriyi düşünmek istemiyorum. Mesele sadece orada olmak için orada olmak değil, iyi hissetmek ve takıma katkıda bulunabilmek. 39 yaşında olacağım için bu zor görünüyor ama fiziksel olarak nasıl hissettiğimi göreceğiz" dedi.

"BARCELONA'YA DÖNME İHTİMALİM YOK"

Barcelona'ya geri dönecek misin sorusuna da yanıt veren Messi, "Hayır, öyle bir ihtimal yok" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter Miami ile 14 karşılaşmaya çıkan Messi, 11 gol ve 5 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık 2025 yılına kadar devam ediyor.

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Lionel Messi'den Barcelona açıklaması! "Dönme ihtimalim yok!"
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