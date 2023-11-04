Luis Diaz’ın babası için açıklama! Serbest bırakılacak...

Luis Diaz'ın babasını kaçıran Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)'den ilk açıklama geldi.

Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerilla grubunun bir temsilcisi, Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kaçırmaları hakkında flaş açıklama yaptı.

ELN temsilcisi Juan Carlos Cuellar, yaptığı açıklama ile Luis Diaz'ın babasının esir tutulduğunu kabul etti.

Cuellar, ELN tarafından Reuters ile paylaşılan bir video klibinde, Diaz'ın babasının 'mümkün olan en kısa sürede' serbest bırakılacağını açıkladı.

BARIŞ HEYETİ DE DOĞRULADI

Halihazırda ELN ile müzakerelerde bulunan hükümetin barış heyeti yaptığı açıklamada, kaçırma olayının ELN'ye ait bir birim tarafından gerçekleştirildiğini resmi olarak bildiklerini dile getirdi.

Barış heyetine liderlik eden Otty Patino, "ELN'nin Bay Luis Manuel Diaz'ı derhal serbest bırakmasını talep ediyoruz ve şu andan itibaren onun hayatını ve bütünlüğünü güvence altına almaktan tamamen sorumlu olduklarını söylüyoruz" dedi.

BİLGİ PAYLAŞANLARA ÖDÜL

Kolombiya'nın kuzeyinde Luis Diaz'ın babasını bulmak için devam eden operasyona, yüzün üzerinde emniyet yetkilisinin katıldığı ve bu konuda bilgi paylaşanlara 40 bin sterlin para ödülü verileceği ifade edildi.