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Giriş Tarihi: 4.11.2023 17:00

Messi, Ballon d’Or oylamasında Haaland'a 105 puan fark attı

Messi, Ballon d’Or oylamasında Haaland’a 105 puan fark attı

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, oylamada Norveçli Erling Haaland'a 105 puan fark attı.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi kazanmıştı.

MESSI'DEN HAALAND'A 105 PUAN FARK

Ballon d'Or oylamasının sonuçları belli oldu. Buna göre yılın futbolcusu ödülünü kazanan Lionel Messi 462 puan, oylamada ikinci olan Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland ise 357 puan aldı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. Arjantinli oyuncu, Norveçli yıldıza 105 puan fark attı.

Leo Messi - 462

Erling Haaland - 357

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Messi, Ballon d’Or oylamasında Haaland'a 105 puan fark attı
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