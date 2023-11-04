Messi, Ballon d’Or oylamasında Haaland’a 105 puan fark attı

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi kazanmıştı.



MESSI'DEN HAALAND'A 105 PUAN FARK



Ballon d'Or oylamasının sonuçları belli oldu. Buna göre yılın futbolcusu ödülünü kazanan Lionel Messi 462 puan, oylamada ikinci olan Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland ise 357 puan aldı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. Arjantinli oyuncu, Norveçli yıldıza 105 puan fark attı.

Leo Messi - 462



Erling Haaland - 357