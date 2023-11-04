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Giriş Tarihi: 4.11.2023 17:55

Pendikspor İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti

Pendikspor İstanbulspor’u 4-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti.

60. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Lusamba'nın arka direğe doğru ortasında topa iyi yükselen Welinton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

82. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Duhaney'in savunma arkasına gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Emir Kaan Gültekin'in aşırtma vuruşunda, kaleci Erdem'i geçen topu çizgi önünde Berkay Sülüngöz kornere gönderdi.

83. dakikada Pendikspor 3 farklı üstünlük yakaladı. Thuram'ın derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Görkem Bitin'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurduğu top direkten döndü. Topu takip eden Thuram, yakın mesafeden meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Ofsayt kararı verilen pozisyonda VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayıldı: 4-1.

89. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Kubilay'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rroca'nın uzak köşeye doğru vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2.

Karşılaşma Pendikspor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, sarı-siyahlı forma altında 100. maçına çıktı.

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Pendikspor İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti
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