SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Nelsson ile barış sağlandı

Yerini Sanchez'e kaptıran ve haftalardır yedek kalan Victor Nelsson dün formasına kavuştu. Sol bekte Abdülkerim'i tercih eden Okan Buruk, savunma göbeğinde Nelsson'u 11'e koydu. Danimarkalı stoper, dün Sanchez'le tandemi oluşturdu. Taraftarlar da yedek kaldığı dönemde küsen oyuncuyu tribüne çağırarak moral verdi.
ZAHA EVİNDE COŞTU
Attığı iki golle maçın kahramanı olan Wilfried Zaha, performansı ile de mücadeleye damga vurdu. İlk 45 dakikada 8 çalım girişiminin beşinden başarı ile ayrılan Fildişi Sahilli futbolcu, ağları da havalandırdı. Bu sezon G.Saray'da maçın genelinde 5 çalım atabilen oyuncu yoktu. 30 yaşındaki yıldız, ayrıca 2022 yılının Ağustos ayında C.Palace ile Brentford karşısında ceza sahası dışında attığı golden bu yana ilk kez dışarıdan gol buldu. Öte yandan Zaha, ligdeki 3 golünü de iç sahada kaydetti.
TARAFTARLARDAN ICARDI'YE HÜCUM
GS Store mağazalarında bin 600 TL'ye satılan yeni sezon parçalı forma tükenirken, yönetim çareyi oyunculara özel tişörtleri piyasaya sunmakta bulmuştu. Futbolcuların isim ve numaralarının yazılı olduğu, 800 TL'ye satılan düz kırmızı renk tişörtlerde 9-İcardi ürünü kalmadı.
MONTELLA AİLESİ TAM KADRO İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı'nın başına geçip EURO 2024 biletini cebine koyan teknik direktör Vincenzo Montella, dünkü karşılaşmayı tribünden izledi. İtalyan hoca, eşi ve çocuklarıyla maçı takip etti.