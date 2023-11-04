SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Nelsson ile barış sağlandı

ZAHA EVİNDE COŞTU

Attığı iki golle maçın kahramanı olan Wilfried Zaha, performansı ile de mücadeleye damga vurdu. İlk 45 dakikada 8 çalım girişiminin beşinden başarı ile ayrılan Fildişi Sahilli futbolcu, ağları da havalandırdı. Bu sezon G.Saray'da maçın genelinde 5 çalım atabilen oyuncu yoktu. 30 yaşındaki yıldız, ayrıca 2022 yılının Ağustos ayında C.Palace ile Brentford karşısında ceza sahası dışında attığı golden bu yana ilk kez dışarıdan gol buldu. Öte yandan Zaha, ligdeki 3 golünü de iç sahada kaydetti.