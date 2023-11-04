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Giriş Tarihi: 4.11.2023 21:20 Son Güncelleme: 4.11.2023 21:35

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan flaş paylaşım! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu derbi karşılaşmasını bordo mavililer 3-2 kazandı ve 26 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini de bozdu. Zorlu karşılaşma sonrası Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.

Zorlu derbi karşılaşmasını bordo mavililer 3-2 kazandı ve 26 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini de bozdu.

Zorlu karşılaşma sonrası Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bordo mavililer paylaşım, "VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK" notunu düştü.

İşte o paylaşım:

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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe derbisi sonrası...
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