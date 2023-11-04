Son dakika haberi: Trabzonspor’dan flaş paylaşım! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.
Zorlu derbi karşılaşmasını bordo mavililer 3-2 kazandı ve 26 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini de bozdu.
Zorlu karşılaşma sonrası Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bordo mavililer paylaşım, "VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK" notunu düştü.
İşte o paylaşım:
'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK. pic.twitter.com/Z2TfsLr5fs— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2023
PAYLAŞIMLAR ART ARDA
KAPKARA GECENİZİ AYDINLATTIK! pic.twitter.com/Q5XIDKF8oc— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2023
BALIK GÖNDERMESİ
Balık için teşekkürler. 🎣😋 https://t.co/5L5yphIIyO pic.twitter.com/Mnv0BlxUcP— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2023