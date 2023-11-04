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Giriş Tarihi: 4.11.2023 22:08 Son Güncelleme: 4.11.2023 22:11

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Tartışmalı pozisyonlarla iligli konuşan Avcı, "Yediğimiz penaltıyla o forma çekişi arasındaki fark ne? Aydınlatırlarsa sevinirim. İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda çok kişiyle baskı yapıyordu. Bunu nasıl kıracağımızı planladık. Biz buraya kazanmak için geldik. Kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Finalleri yapabilsek, oyun sıkışmayabilirdi.

İlk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Attığımız gole formadan çekme nedeniyle faul verildi. Bilmediğim için soruyorum. Yediğimiz penaltıyla o forma çekişi arasındaki fark ne? Aydınlatırlarsa sevinirim. İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum.

Trabzonspor taraftarının istediği oyunu biliyorum. Bunun için biraz zaman, biraz tekrar ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Bu galibiyet Trabzonspor taraftarlarına armağan olsun."

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!
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