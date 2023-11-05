6 gollü Başakşehir-Ankaragücü maçında kazanan yok

GOL! 14'üncü dakikada Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Orta alanda Serdar Gürler, kaptığı top sonrasında pasını Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan topu kontrol ettikten hemen sonra savunma arkasına sarkan Piatek'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol ettikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

GOL! 20'nci dakikada MKE Ankaragücü karşılaşmada tekrar öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efkan Bekiroğlu pasını ceza sahası dışındaki Sowe'a aktardı. Sowe, topu kontrol ettikten hemen sonra topu Pedrinho ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.

22'nci dakikada Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir pasını Serdar Gürler'e aktardı. Serdar Gürler, sol kanatta topla buluştuktan sonra topla kat ederek ceza sahası çizgisine kadar indi. Bu oyuncunun yerden içeri çevirdiği topa bekletmeden Deniz Türüç vurdu fakat top üst direkten döndü.