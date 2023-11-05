Ali Koç’tan olay iddialar! “Bu 3 hakem derhal futboldan eli çekilmelidir”





"MHK BAŞKANI İBANOĞLU, KARAKTERİ ZAYIF BİRİ"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu hakkında da konuşan Koç, "Denizli'de tanıyan insanlardan bir araştırma yaptım. İyi bir insan ama karakteri zayıf. Omurgasız. O yüzden MHK Başkanı kim diye soruyoruz? Bu arkadaş makam seviyor, onun için verilecek her talimatı yerine getirebilecek potansiyeli, karakteri var. Bu hakaret değil, bu bir tespit. O yüzden hep soruyoruz. Tabii ki Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor. Bir evvelki MHK kötü ise onun en önemli iki adamını sen bu MHK'ya getirdin. Nasıl olacak bu iş?" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'YE KARŞI KURULAN DÜZENİN NASIL ÇALIŞTIĞININ EN BÜYÜK İSPATIDIR"

Geçtiğimi günlerde 27 yıllık hakemlik görevinden istifa ettiğini açıklayan Kemal Yılmaz'ın istifa mektubunu katılımcılarla paylaşan Koç, "Bütün olay, bütün şifre Türk futbolunun yozlaşması, sistemin nasıl olduğu her şey bu iki paragrafta. Belki yarın bu onurlu hakeme birileri dokunur eder, Türkiye'de böyle bu işler. Daha ne desin adam, böyle bir açıklamadan sonra ben TFF Başkanı olsam, Riva'yı terketmem, bunun dibine inerim, bu adamı korumaya alırım. Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırıldım, mesleği bırakıyorum diyor. Fenrbahçe camiası ayaklanın, sosyal medyadaki genç arkadaşlar yenildiğimiz maç sonrası yemediğimiz hakaret kalmıyor, bakın neler oluyor. Bu Fenerbahçe'ye karşı kurulan düzenin nasıl çalıştığının en büyük ispatıdır" değerlendirmesinde bulundu.



"OPERASYONA KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, torpilli hakem atamalarının olduğunu ve bazı bölge hakemlerin yaptığı hataların Merkez Hakem Kurulu tarafından görmezden gelindiğini söyledi. Koç, "Eski MHK Başkanımız Serdar Tatlı. Kendisini tanımıyorum, kendisi ile ilgili çok olumlu konuşulur. Görevinden istifa etmesi sonrası TFF'ye mektup bıraktığı konuşulur. Ben 4-5 ayrı yerden ayrı bilgiler aldım, kısacası hakemlik müessesesi ve bunlarla alakalı bir rapor olduğu söyleniyor. Depremden sonra kulüpler birbirlerinin maçlarına gitmeye başladı. Ben bu konuyu gündeme getirdim. Böyle bir mektup varmış diye sordum. Genel sekreter doğruladı. Neler yazdığını sordum. Bilmediğini söyledi ve Servet Yardımcı'ya verdiğini söyledi. Ne yazık ki mektupta neler yazdığını kimse yazmıyor, kimse merak etmiyor. Burada yoğun bir şekilde akraba ilişkileri var. Torpilli hakem atamaları var. Torpilli hakem olmak ne demek? Başkalarının önünü kapatmak demek. 3 tane hakemden bahsediliyor. Bu 3 tane hakeme kesinlikle maç verilmemeli diyor. Mektupta en yoğun şekilde ifade edilen 3 tane isim yazıyor. Büyükekşi, bu mektubu kamuoyu ile paylaşmanıza engel bir şey var mı? Bu mektubu gördünüz mü, bu mektupta yazan 3 kişi hala maç yönetiyor, çok net. Bunun cezası 5 ay değil. Mektubu gördünüz mü, görmediniz mi? Serdar Tatlı'dan sonraki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, operasyona en ağır karşı çıkanlardan birisi de bizdik. Başkanın programında dedim ki galiba haklıymış. Özür diliyorum, bu operasyona karşı çıktığım için. Özellikle bu akşam medyadaki kişilere, sulandırmayın. Bizim dediğimizin özüne bakın. O gün hata yaptık, Sayın Özdemir'in federasyonu bütün hakem sınavlarını kaldırdı; atletik, kural, yabancı dil. Biz de dedik, 'eyvah adrese teslim hakemler getiriliyor. Sezonun ortasında böyle bir şey yapılır mı' Ama haklıymış. 1 dakika bile burada durmaması gerekiyor gibi bir laf etti. Eminim o da çıkacaktır. İstanbul, Trabzon, Ankara ve İzmir bölgesinden hakemler hata yaptığı zaman görmezden geliyor. Diğer bölgelere cezalar veriliyor. Bir yerde bir şey olacak sonra bütün sistem çökecek. Ama öyle bir noktadayız ki, bütün sistemi çökertmek için her türlü veri var. Burçin Keskin; bu arkadaş TFF'den iki kez kovuldu. Hakem akademisine atandı ama açıklanmadı. Veriler paylaşılıyor ama atandığı açıklanmadı. Bir kere alkollü TFF'nin arabasını pert ediyor, bir kere kimsenin haberi olmadan işler yapıyor. Bir kere statta karşılaştık, konuşurken terliyor. Kimdir bu arkadaş önemi nedir? Başka kulüplerde çalışmış, maaş almış olabilir. Ama siz iki kez kovdunuz, medyaya haber salıyor diye kovdunuz" şeklinde konuştu.



"BU ADAMLARA NEFES ALDIRMAYIN"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Pendikspor müsabakası sonrası PFDK'ya sevk edilmesi ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu açıklamasını ekrana getirerek iki görüntüyü sordu. Başkan Koç, "Bu sadece bir örnek. Soruyorum, hocamı kim sevk etti? Kendi MHK Başkanınıza, binlerce insan küfür ettiği zaman sevk etmediniz. Bütün stat bağırıyor, siz kendi MHK Başkanınıza sahip çıkamadınız. Benim hocamı şu sözlerle PFDK'ya sevk ettiniz.

Danışman, federasyon başkanına sorarak mı sevk etti? Siz bunun cevabını vermek zorundasınız. Bir gün bizden birinin federasyona gidip, tokatladı diye bir haber çıkarsa şaşırmayın. İş o noktaya geliyor. Benim hocamı şu sözlerle kim sevk etti veya diğerini kim sevk etmedi? Fenerbahçe camiası topyekun mücadele edin. Bu adamlara nefes aldırmayın. Sokakta görürseniz fotoğrafını çekin, alışveriş merkezinde görürseniz tepkinizi koyun" dedi. Ali Koç, bu sözleri sonrası salonda büyük alkış aldı.



"İÇİNİZ RAHAT OLSUN, BİZE GELEN HİÇBİR ŞEY YOK"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın kendisine görüntü yolladığı iddiasına da yanıt veren Koç şöyle dedi:

"Eski MHK Başkanı Lale Orta'nın bana VAR görüntülerini yollaması. Bizzat gelen bir şey yok dedik diye dolaylı gitti deniyor. İçiniz rahat olsun, başkanınıza, yönetim kuruluna gelen, bize gelen hiçbir şey yok. Ne kadar yanıltıcı olduklarını size göstereceğim, onun için bizi bu adamlarla aynı cümlede kullanmayın. Belge var dedin, biri Lale Orta'nın bize yolladığı görüntüler. 12 hakemden bahsediyor. Kim bu 12 adam, kim buna bu bilgileri vermiş. Belki aldatmışlar bunu. Hemen inanmış. Dolayısıyla ortaya çıkacak. İkincisi Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor; ben bir profil karakter yapısı çizmeye çalışıyorum."

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili'nin bir televizyon programında Ali Koç ile ilgili sarf ettiği sözler ekrana yansıtıldı. Koç, bu sözler sonrası, "Biri Ali Koç, külliyen reddediyoruz. Bunlar benim karşıma çıksalar hayat boyu başkanlığımı garantilerim. Çünkü doğruyu söylemiyorlar. Bu mertebede bir insan, sorulan soruya böyle olmaz. Biz ne ile mücadele ediyoruz. Seni Selahattin Baki'ye vereyim ne yapar? Anlattığı birçok şeye bakıyorsun, hiçbir şey yakalayamamışlar."



SELİM SOYDAN'IN DİSİPLİNE SEVK EDİLMESİ İÇİN 39 BAŞVURU

Selim Soydan'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili açıklamalara değinen Başkan Koç, "Selim Soydan benim Selim ağabeyimdir. Hayretler içindeyim. Böyle Fenerbahçeli olduğu zaman rakibe de gerek yok. 39 kongre üyemiz, disipline sevk edilmesi için resmi başvuru yapmıştır. Çok yazık olur, Selim Soydan gibi birinin camiasız kalması" dedi.



"ADİL FUTBOL İSTEYEN İNSANLAR, TEMİZ İNSANLARLA YÜRÜR"

Başkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çağrıda bulunarak, "Marka değerinin yaşanan sorunların üstü kapatılarak değil, üstüne cesaretle gidilip atlatılması gerektiğini ve bu şekilde marka değerinin arttırılacağını hatırlatmak isterim. Geçmişte başkanlara ulaşamıyorduk. Şimdi ulaşabiliyoruz. Futbolun içinden gelmemesinin artıları ve eksileri var. Artıları daha fazla geçmişten taşıdığı malzeme yok. Elimizden gelen desteği verdik. Yapay zeka olsun dedik, çünkü eskiden iki kişinin iki dudağı arasında kararlar veriliyordu. Bir sistemi, algoritması olsun dedik. Ama geldiğimiz nokta itibarıyla, yönetim kurulu olarak başkanımızın iyi niyet anlayışını sorgulamak zorunda bırakıldık. Rakip takım diyor ki, PFDK başkanı üzerinde Fenerbahçe formasıyla karar veriyor. Yeni MHK Başkanı atanıyor, Fenerbahçe Üniversitesi'nde çalışıyor diyor. Başkana çok defa dedik, benden önceki başkan Beşiktaş Başkanı idi, diğeri 18 yıl Fenerbahçe Başkan Yardımcısı'ydı. Ben Galatasaray Kongre üyesiyim desen bütün bu tartışmalar sona erer. Bırak MHK Başkanı'nı korumayı, küfür ettiler. Bu rezaleti sevk bile etmediniz. Adalet isteyen, adil futbol isteyen insanlar, temiz insanlarla yürür. Defalarca Etik Kurulu diye başvurduk, kayıtsız kaldınız" ifadelerini kullandı.



"KENDİ MEKANİZMANIZI KURULLARINIZI ÇALIŞTIRMAK ZORUNDASINIZ"

Ali Koç, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Mehmet Büyükekşi çok iyi dostumdur. Zaman zaman kendisiyle futbol üzerine sohbet ederiz ama iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışma asla yaşanmadı. Bu tür söylentilere yanıt vermek dahi doğru değil ama çok değerli Fenerbahçe Kulübü'nün değerli yöneticilerinin açıklamasını öğrenince, bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim" açıklamasını okuyarak Büyükekşi'ye seslendi. Federasyonun kendi mekanizma kurullarını çalıştırmak zorunda olduğuna dikkat çeken Koç, "Uluslararası alanda adam kupayı veriyor sonra gidiyor. Gelip tepinmiyor. Bunlar tek tek bakarsanız, sizi az rahatsız eder ama bütününe baktığınızda çok rahatsız eder. MHK Başkanı kim, sorgulamak durumundayız. Adı geçen hakemler hakkında soruşturma açacak mısınız? Sağlık raporları doğru mu diye bakacak mısınız? Siz federasyon olarak yeni spor kanunu için görüş almadınız. Kaç defa söyledim size, bir önceki federasyon almamıştı. Futbolun temiz olmasına siz ve yönetim kurulunuz sorumlusunuz. Yeri geldiği zaman kendi mekanizma kurullarınızı çalıştırmak zorundasınız, yeri geldiği zaman devletin mekanizmalarını çalıştıracaksınız. Siz RTÜK'e gittiniz. Bu da sizin niyetinizi sorgulamamıza neden oluyor. Siz futbol için sesini yükseltenlere ceza mı vereceksiniz, bir şey olmamış gibi mi davranacaksınız? Yoksa bu işin dibine inecek misiniz? Yıllardır hakemler arasında bölgeler arası kavgalar olduğu anlatılıyor, bunlarla ilgili çalışma yapacak mısınız. Oğuz Sarvan akademide çalışmaya devam edecek mi? Burçin Keskin, kovuldu ama akademide çalışmaya devam edecek mi?" diyerek sözlerini noktaladı.