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Giriş Tarihi: 5.11.2023 14:51

Fenerbahçe'nin borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu açıklandı

AA
Fenerbahçe’nin borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs itibarıyla borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu duyuruldu.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade ederek, kulübün toplam borcu 8 milyar 276 milyon lira olarak açıkladı. Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu kaydetti.

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Fenerbahçe'nin borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu açıklandı
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