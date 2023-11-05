Kale artık Günay’ın

Muslera’da, ‘çıkığa eşlik eden kırık’ olmadığı açıklandı ama dirseği hasarlı olan yıldız kaleci bir süre tedavi görecek
Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı. 37 yaşındaki file bekçisi önceki gün 57. dakikada bir pozisyonda rakibin müdahalesi sonrasında yerde kalırken, saha içindeyapılan tedavinin ardındanyerini Günay Güvenç'e bırakmıştı. Uruguaylı kalecinin tedavisine başlandığı duyurulurken şu ifadeler kullanıldı:
'KASTA YIRTIK VAR'
"Fernando Muslera'nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Eklem çevresi kaslarda yırtık,eklem kapsülünde kanama veeklemi oluşturan bağlarda kısmiesneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." Bir süre sahalardan uzak kalacak olan deneyimli file bekçisinin yokluğundaise kale Günay Güvenç'e emanetedilecek. Sezon başında G.Antep FK'dan transfer edilen 32 yaşındaki eldiven, Bayern Münih maçında kaleyi koruyacak.