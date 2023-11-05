Kale artık Günay’ın

Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı. 37 yaşındaki file bekçisi önceki gün 57. dakikada bir pozisyonda rakibin müdahalesi sonrasında yerde kalırken,Uruguaylı kalecinin tedavisine başlandığı duyurulurken şu ifadeler kullanıldı:"Fernando Muslera'nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." Bir süre sahalardan uzak kalacak olan deneyimliSezon başında G.Antep FK'dan transfer edilen 32 yaşındaki eldiven, Bayern Münih maçında kaleyi koruyacak.